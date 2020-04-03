 Fitch понизило рейтинг "ДТЭК Энерго" Ахметова до дефолтного

Об этом со ссылкой на сайт Fitch Ratings сообщает БизнесЦензор.

"Понижение рейтинга отражает наше понимание со стороны компании о том, что она не выплачивала проценты по банковской задолженности на 31 марта 2020 года, что означает дефолт по платежам", – говорится в сообщении.

Fitch указывает, что компания также не провела выплаты по еврооблигациям, которые должны были быть выплачены 1 апреля 2020 года.

"ДТЭК находится в процессе разработки соглашения о бездействии и предложении по реструктуризации долга. Завершенная реструктуризация приведет к повышению рейтинга до уровня, отражающего структуру капитала компании после реструктуризации и бизнес-риски. Ликвидация компании приведет к понижению рейтинга до "D", – сообщает Fitch.

Как сообщалось, ранее Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) украинской компании DTEK Energy B.V. с "B-" до "C" – последнего уровня перед ограниченным дефолтом.

27 марта "ДТЭК Энерго", крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине, объявил о приостановке выплат купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу.

"ДТЭК Энерго" разрабатывает предложение о реструктуризации и введении временного моратория на исполнение обязательств (standstill).

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Напомним, только осенью 2019 года "ДТЭК Энерго" завершило четырехлетний процесс реструктуризации долга.

Согласно отчету "ДТЭК Энерго" за первое полугодие 2019 года, долг компании составлял $1,96 млрд, из которого $1,24 млрд – еврооблигации, а $711 млн – банковский долг. Помимо того оставался нереструктризированным банковский долг на $245 млн, о завершении реструктуризации которого на общих условиях с выпуском дополнительно еврооблтигаций на $100 млн компания сообщила в ноябре.

Согласно отчету, в текущем году ДТЭК необходимо выплатить по долгу $50 млн, в 2021-2022 годах – по $20 млн, а основные выплаты приходятся на 2023-2024 годы – соответственно $1,1 млрд и $0,7 млрд.

После завершения реструктуризации международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "ДТЭК Энерго" до "B-" с прогнозом "стабильный" с "RD" (ограниченный дефолт) и рейтинг еврооблигаций до "B-" с рейтингом восстановления "RR4".

За время обострения мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, котировки еврооблигаций "ДТЭК Энерго" падали со 104% от номинала до 60%, а их доходность выросла с менее чем 10% годовых до более чем 25% годовых.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" 27 марта сообщило, что ее шахты "ДТЭК Добропольеуголь", "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля.

"ДТЭК Добропольеуголь" в 2019 году нарастило добычу угля на 12,2% – до 3,36 млн тонн, а шахта "Белозерская" сократила ее на 23,9% – до 0,85 млн тонн. В целом "ДТЭК Энерго" в 2019 году снизило добычу угля на 9,8% – до 24,51 млн тонн. В состав компании входят четыре центральных обогатительных фабрики (ЦОФ).