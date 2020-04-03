 Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены на станциях UPG (62 АЗС) снизились на 60 копеек – до 22,50 грн/л за А-92, 23,50 грн/л за А-95 и 22,20 грн за литр дизтоплива.

Сеть "БРСМ-Нафта" (167 АЗС) снизила цены на бензины на 50 копеек – до 20,99 грн за литр А-92 и 21,99 грн за литр А-95.

AMIC (227 АЗС) и Shell (123 АЗС) понизили цены на все виды топлива на 30 и 50 копеек за литр соответственно.

На станциях столичной сети KLO (60 АЗС) бензины подешевели на 50 копеек: А-92 до 20,99 грн/л, А-95 – до 21,99 грн/л.

Также 3 апреля розничные цены пересмотрели региональные сети. Полтавская компания "Автотранс" (53 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 50 копеек, николаевская сеть "Кворум" (21 АЗС) – на 75-90 коп., кировоградская "Рур груп" (20 АЗС) – на 1 грн, луганская "Автопорт" (10 АЗС) понизил цены бензинов на 50 коп./л.

Розничные операторы начали снижать цены с 20 чисел марта. За последнюю неделю средняя цена бензинов и дизельного топлива опустилась на 1,8 грн/л.

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Как сообщалось, ранее АМКУ констатировал наличие оснований для дальнейшего снижения цен на топливо. В частности, для бензина марки А-95 еще на 3-5 грн/литр.