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 Банкиры допускают повышение кредитных ставок

Банки будут вынуждены повысить процентные ставки по кредитам для стабилизации системы из-за экономического кризиса, несмотря на рекомендации Национального банка Украины (НБУ) о сохранении кредитных ставок на прежнем уровне, такое мнение высказали банкиры на "круглом столе" "Финклуба" в Киеве.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Скорее всего, ставки будут повышаться, поскольку прогнозы, которые у нас были на этот год, что мы увидим ставку …8%, точно будут пересмотрены", - сказала глава правления Альфа-Банка Виктория Михайле.

Она отметила, что на сегодня система ликвидна, но кризис – серьезный. Существует определенная разбалансировка среди банков, например, некоторые финучреждения снижают ставки по депозитам, а некоторые, наоборот, их повышают.

"В зависимости от политики каждого банка будет меняться система трансфертного ценообразования, и это будет влиять на кредитную ставку", - добавила Михайле.

ТАСкомбанк в ближайшие дни будет повышать кредитную ставку на 1-2%, потому что решение об этом финучреждение приняло до выхода рекомендации НБУ, заявил заместитель главы правления банка Сергей Бочаров.

"Если ситуация будет усугубляться и государство нормативно ограничит банки в повышении процентных ставок, а риски будут расти, то, скорее всего, будем индивидуально с клиентами подписывать договорные отношения и проводить реструктуризацию уже на договорных отношениях", – сообщил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186550
 
 
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