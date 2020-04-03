 Банкиры допускают повышение кредитных ставок

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Скорее всего, ставки будут повышаться, поскольку прогнозы, которые у нас были на этот год, что мы увидим ставку …8%, точно будут пересмотрены", - сказала глава правления Альфа-Банка Виктория Михайле.

Она отметила, что на сегодня система ликвидна, но кризис – серьезный. Существует определенная разбалансировка среди банков, например, некоторые финучреждения снижают ставки по депозитам, а некоторые, наоборот, их повышают.

"В зависимости от политики каждого банка будет меняться система трансфертного ценообразования, и это будет влиять на кредитную ставку", - добавила Михайле.

ТАСкомбанк в ближайшие дни будет повышать кредитную ставку на 1-2%, потому что решение об этом финучреждение приняло до выхода рекомендации НБУ, заявил заместитель главы правления банка Сергей Бочаров.

"Если ситуация будет усугубляться и государство нормативно ограничит банки в повышении процентных ставок, а риски будут расти, то, скорее всего, будем индивидуально с клиентами подписывать договорные отношения и проводить реструктуризацию уже на договорных отношениях", – сообщил он.