 "Укрпошта" вводит страхование для сотрудников на случай коронавируса

Об этом Смелянский написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Укрпоштой" вводится система специального страхования для сотрудников, при котором каждый в случае заболевания коронавирусом в тяжелой форме получит 25 тыс. грн на лечение восстановление здоровья.

Также вводится 15%-ная надбавка для работы в условиях карантина для всех (городских и сельских) сотрудников отделений (начальники, операторы, почтальоны), а также сотрудников служб курьерской доставки;

Смелянский также сообщил, что в компании вводится временный порядок предоставления услуг в случае наличия подозрения на заражение клиента (при наличии какого-либо риска для здоровья сотрудников, руководство почты оставляет за собой право вносить коррективы в режим работы отделений и оказания почтовых и финансовых услуг).

По словам Смелянского, в настоящее время 70-75% отделений и объектов компании обеспечены средствами индивидуальной защиты, на что было выделено более 25 млн грн. "Укрпршта" намерена еженедельно до конца карантина выделять 4-5 млн грн на индивидуальные средства защиты и дезинфекции. До конца следующей недели планируется обеспечить ими 100% сотрудников.

Также Смелянский обещает не сокращать штат сотрудников и открыть 3 тысячи новых вакансий по Украине.