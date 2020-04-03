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Все про:Укрпочта (391) Смелянский (69)

 "Укрпошта" вводит страхование для сотрудников на случай коронавируса

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский сообщил, что компания вводит ряд решения для своих сотрудников на время карантина.

Об этом Смелянский написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Укрпоштой" вводится система специального страхования для сотрудников, при котором каждый в случае заболевания коронавирусом в тяжелой форме получит 25 тыс. грн на лечение восстановление здоровья.

Также вводится 15%-ная надбавка для работы в условиях карантина для всех (городских и сельских) сотрудников отделений (начальники, операторы, почтальоны), а также сотрудников служб курьерской доставки;

Смелянский также сообщил, что в компании вводится временный порядок предоставления услуг в случае наличия подозрения на заражение клиента (при наличии какого-либо риска для здоровья сотрудников, руководство почты оставляет за собой право вносить коррективы в режим работы отделений и оказания почтовых и финансовых услуг).

По словам Смелянского, в настоящее время 70-75% отделений и объектов компании обеспечены средствами индивидуальной защиты, на что было выделено более 25 млн грн. "Укрпршта" намерена еженедельно до конца карантина выделять 4-5 млн грн на индивидуальные средства защиты и дезинфекции. До конца следующей недели планируется обеспечить ими 100% сотрудников.

Также Смелянский обещает не сокращать штат сотрудников и открыть 3 тысячи новых вакансий по Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186544
 
 
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