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 Аграрный рынок, Ритейл
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 В Украине прогнозируют сохранение высоких цен на гречку

Высокие цены на гречневую крупу сохранятся во второй половине сезона (апрель-август) под влиянием таких факторов как низкие запасы, а также повышенный спрос на крупы со стороны населения в период снижения платежеспособности, прогнозирует аналитическое агентство "УкрАгроКонсалт".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Карантин, вызванный пандемией коронавируса, стал причиной повышенного потребительского спроса на продукты длительного хранения, а спекулятивный рост цен на гречневую крупу в марте текущего года даже привлек внимание Антимонопольного комитета. Кроме того, по информации аналитического агентства, в последнее время растет спрос со стороны производителей растительного молока, которое приобрело популярность среди молодого населения.

"Согласно данным Госстата, в 2019 году Украина собрала рекордно низкий урожай гречки - 85 тыс. тонн, что на 38% меньше, чем в прошлом сезоне. Главной причиной снижения стало сокращение посевных площадей почти в два раза", - отметили в УкрАгроКонсалт.

Запасы гречки на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой постепенно сокращаются. По состоянию на 1 марта они составили 15 тыс. тонн, что 12% меньше, чем месяц назад и на 21% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году, указали в аналитическом агентстве.

В УкрАгроКонсалт пояснили, что растущий спрос и сокращающиеся запасы мотивируют аграриев увеличивать площади под гречихой – согласно плану профильного министерства, посевы вырастут до 140 тыс. га. При средней многолетней урожайности объем собранного урожая может достигнуть 160 тыс. тонн.

"Но до уборки нового урожая еще полгода, а сохраняющийся спрос на фоне сокращения запасов создает предпосылки для дальнейшего роста цен. В предыдущие годы в период дефицита на украинском рынке определенные поставки крупы осуществлялись из России. Сейчас поставки затруднены по ряду причин, включая двукратный рост цен на крупу в России", - заметили в аналитическом агентстве.

По мнению УкрАгроКонсалт, высокие цены на гречку сохранятся во второй половине сезона (апрель-август) под влиянием таких факторов как низкие запасы, а также повышенный спрос на крупы со стороны населения в период снижения платежеспособности.

Как сообщалось, Кабинет министров 2 апреля на внеочередном заседании ввел запрет экспорта гречки до 1 июля 2020 года. Как пояснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. В Минэкономики отметили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, РФ и Казахстан.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186540
 
 
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Хтось із тих, хто проти ринку землі звернув увагу на ціни "борщового набору" 15-20 днів тому і нині? Так звані "вітчизняні" товаровиробники підняли ціни вдвоє, користуючись моментом нажитися. І їм глибоко наплювати на те, що може хтось із "співвітчизників" несе їм останнє, що б вижити. І це, зверніть увагу, те, що вони продають, вирощене на дармовій землі, бо ті копійки, які вони тикають власникам паїв, назвати орендною платою не можна. Нам, пересічним, ринок землі як нічого не давав, так і не дасть, для нас головне - щоб із нас не дерли три шкури, а таке можливе тільки за умови, що буде нормальний ринок землі і цивілізований ринок сільгосппродукції. А в подібних умовах держава повинна взяти на себе роль регулятора цін, а не спостерігати збоку, як народ грабують.
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