 Украине прогнозируют сохранение высоких цен на гречку

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Карантин, вызванный пандемией коронавируса, стал причиной повышенного потребительского спроса на продукты длительного хранения, а спекулятивный рост цен на гречневую крупу в марте текущего года даже привлек внимание Антимонопольного комитета. Кроме того, по информации аналитического агентства, в последнее время растет спрос со стороны производителей растительного молока, которое приобрело популярность среди молодого населения.

"Согласно данным Госстата, в 2019 году Украина собрала рекордно низкий урожай гречки - 85 тыс. тонн, что на 38% меньше, чем в прошлом сезоне. Главной причиной снижения стало сокращение посевных площадей почти в два раза", - отметили в УкрАгроКонсалт.

Запасы гречки на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой постепенно сокращаются. По состоянию на 1 марта они составили 15 тыс. тонн, что 12% меньше, чем месяц назад и на 21% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году, указали в аналитическом агентстве.

В УкрАгроКонсалт пояснили, что растущий спрос и сокращающиеся запасы мотивируют аграриев увеличивать площади под гречихой – согласно плану профильного министерства, посевы вырастут до 140 тыс. га. При средней многолетней урожайности объем собранного урожая может достигнуть 160 тыс. тонн.

"Но до уборки нового урожая еще полгода, а сохраняющийся спрос на фоне сокращения запасов создает предпосылки для дальнейшего роста цен. В предыдущие годы в период дефицита на украинском рынке определенные поставки крупы осуществлялись из России. Сейчас поставки затруднены по ряду причин, включая двукратный рост цен на крупу в России", - заметили в аналитическом агентстве.

По мнению УкрАгроКонсалт, высокие цены на гречку сохранятся во второй половине сезона (апрель-август) под влиянием таких факторов как низкие запасы, а также повышенный спрос на крупы со стороны населения в период снижения платежеспособности.

Как сообщалось, Кабинет министров 2 апреля на внеочередном заседании ввел запрет экспорта гречки до 1 июля 2020 года. Как пояснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. В Минэкономики отметили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, РФ и Казахстан.