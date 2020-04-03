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 Ryanair за март сократила перевозки на 48%

Ирландская Ryanair Group, объединяющая одноименную авиакомпанию и австрийского дискаунтера Lauda, в марте 2020 г. снизила пассажиропоток на 48% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 5,7 млн человек.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Годовой трафик группы вырос на 4% до 149 млн пассажиров.

"В связи с широко распространенными запретами и ограничениями на полеты правительства ЕС Ryanair ожидает, что в апреле и мае объем перевозок будет минимальным", - сообщила компания.

По данным MarketWatch, в пятницу Ryanair также заявила, что в 2020 финансовом году из-за пандемии COVID-19 ожидает прибыль до уплаты налогов на нижнем уровне прогноза - от 950 млн евро до 1 млрд евро. При этом прогнозов на 2021 финансовый год компания не предоставила.

Ryanair ожидает, что большая часть ее самолетного парка останется на земле по крайней мере в апреле и мае.

"Группа авиакомпаний Ryanair продолжит фокусироваться на экономии расходов, защите рабочих мест, работе с правительствами ЕС для поддержки спасательных и медицинских полетов, а также подготовке к возвращению к штатной работе, после завершения кризиса COVID-19 ", - говорится в сообщении компании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186536
 
 
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