[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.3 29.47
 Макроэкономика
  414  0
Все про:ВВП (591) США (2659) Morgan Stanley (27)

 Morgan Stanley спрогнозировал падение ВВП США на 38%

Morgan Stanley ухудшил экономические прогнозы США на фоне сохранения ограничительных мер в стране, призванных остановить распространение коронавируса COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сокращение ВВП США в первом квартале 2020 года может составить от 2,4% до 3,4%, во втором квартале - от 30% до 38%, говорится в обзоре банка.

"Мы ожидаем, что восстановление экономики США будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее", - отмечают экономисты.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, годовое падение реального ВВП США в 2020 году составит 5,5%. Это будет самое сильное сокращение экономики с 1946 года.

На прошлой неделе аналитики JPMorgan Chase также пересмотрели свои прогнозы роста экономики США в первом и втором кварталах 2020 года. По оценкам JPMorgan, ВВП США в первом квартале сократится на 10%. Во втором квартале может произойти рекордное в истории падение ВВП на 25%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186531
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки ВВП Газ карантин коронавирус нефть прогноз Россия
 
 
 
 
 
 вверх