 Morgan Stanley спрогнозировал падение ВВП США на 38%

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сокращение ВВП США в первом квартале 2020 года может составить от 2,4% до 3,4%, во втором квартале - от 30% до 38%, говорится в обзоре банка.

"Мы ожидаем, что восстановление экономики США будет происходить медленнее, чем предполагалось ранее", - отмечают экономисты.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, годовое падение реального ВВП США в 2020 году составит 5,5%. Это будет самое сильное сокращение экономики с 1946 года.

На прошлой неделе аналитики JPMorgan Chase также пересмотрели свои прогнозы роста экономики США в первом и втором кварталах 2020 года. По оценкам JPMorgan, ВВП США в первом квартале сократится на 10%. Во втором квартале может произойти рекордное в истории падение ВВП на 25%.