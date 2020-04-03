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 Власть, Аграрный рынок, Инвестиции
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 Всемирный Банк призвал Украину принять дополнительные законы для запуска рынка земли

Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель, но призывает принять дополнительные законы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу представительства ВБ в Украине сообщает БизнесЦензор.

"Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, урегулируют продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.

ВБ считает, что также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.

"Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", - считают в ВБ.

Как писал БизнесЦензор, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186513
 
 
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Правильно, пока народ занят короновирусом надо загрести побольше.
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У нас гребли раньше и гребут сейчас. Поэтому и украинский список Forbes очень длинный...
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Такі знахабнілі заяви ззовні свідчать про повну відсутність національної гідності у представників існуючого в Україні політичного режиму. Ізраїлю, Туреччині... чи тим же кацапам вони б не осміліли навік пукнути на цю тему.
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Та, во всемирном банке не понимаю специфику борцунов с коррупцией. Тут нужно пообещать денег в долг дать, иначе никаких законов никто принимать не будет.
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Не надо ставить телегу впереди лошади Всемирный Банк призвал Украину принять дополнительные законы для запуска рынка земли - Цензор.НЕТ 2219Сначала нужна независимая ,не коррумпированная прокуратура и суды , восстановить гос . Границы . Потом провести референдум . И только после того , как большая половина людей будет согласна ,принимать закон о продаже Земли . Только в такой последовательности . По другому это не законно. Еще раз повторюсь Не Законно, то есть всегда будет возможность оспаривать в судах Всемирный Банк призвал Украину принять дополнительные законы для запуска рынка земли - Цензор.НЕТ 2219
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Зеленский кидала и проходимец, Вакарчук подонок,
Порошенко ловко запряг Зеленского и начал предвыборную компанию
погоняя недалёкого комика ....
эта тройка узаконила торговлю ворованной землёй
.... развели как котят .....
но земля будет национализирована, законы зеленского ничего не значат,
его попытки втюхать басню о поддержке его, жулика , сорока процентами населения наглая ложь
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