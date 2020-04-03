 Всемирный Банк призвал Украину принять дополнительные законы для запуска рынка земли

Об этом со ссылкой на пресс-службу представительства ВБ в Украине сообщает БизнесЦензор.
"Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, урегулируют продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.
ВБ считает, что также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.
"Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", - считают в ВБ.
Как писал БизнесЦензор, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Порошенко ловко запряг Зеленского и начал предвыборную компанию
погоняя недалёкого комика ....
эта тройка узаконила торговлю ворованной землёй
.... развели как котят .....
но земля будет национализирована, законы зеленского ничего не значат,
его попытки втюхать басню о поддержке его, жулика , сорока процентами населения наглая ложь