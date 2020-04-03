 ГБР задержала мошенника, который требовал $200 тысяч взятки за назначение в Гослесагентство

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР сообщает БизнесЦензор.

"По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. В частности, гражданин требовал $100 тыс. за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще $100 тыс. за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины", - сообщило ГБР.

Подозреваемого задержали во время получения им первой части средств в размере $100 тыс. Задержанный уведомлен о подозрении. Направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.