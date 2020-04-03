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 Американские производители начали лоббистскую кампанию против Саудовской Аравии и РФ, – FT

Американские производители сланцевой нефти начали агрессивную лоббистскую кампанию за введение санкций против Саудовской Аравии и России, призывая Белый дом принудить добывающие страны снизить производство сырья, пишет Financial Times.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Сланцевые компании привлекли к этой работе бывшего министра энергетики США Рика Перри.

В числе инициатив - блокирование поставок саудовской нефти на принадлежащий Saudi Aramco крупнейший в США НПЗ Motiva в Порт Артуре на юге США; введение пошлин на импортную нефть; отмена нормативного акта, который в ряде случаев делает транспортировку нефти на иностранных танкерах более выгодной.

Производители предлагают ввести новые санкции против российского ТЭК или отменить действующие, если Москва будет сотрудничать с США.

Глава Continental Resources Хэральд Хамм призвал власти повести расследование, осуществляли ли Саудовская Аравия и Россия манипулирование ценами на рынке.

В пятницу президент Дональд Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний.

Большинство производителей сланцевой нефти нерентабельны при ценах ниже $50 за баррель, пишет FT.

Утром фьючерсы на Brent падали на лондонской бирже ICE Futures на 4% к уровню закрытия и торговались у $28,73 за баррель.

Фьючерсы на WTI снизились к этому времени в Нью-Йорке на 5% - до $24,04 за баррель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186496
 
 
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