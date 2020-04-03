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 Акции Tesla выросли на 17% на данных о поставках в I квартале

Tesla Inc. в первом квартале выпустила 102,67 тыс. электромобилей, а поставки составили 88,4 тыс., сообщается в пресс-релизе американской компании.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Это наш лучший результат за первый квартал", - отмечается в сообщении.

В том числе в январе-марте было выпущено 15,39 тыс. машин Model S/X и 87,28 тыс. Model 3/Y. Поставки электромобилей этих моделей составили соответственно 12,2 тыс. и 76,2 тыс.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали поставки компании на уровне 89 тыс. машин, включая 75,7 тыс. седанов Model 3.

Tesla сообщила, что производство Model Y началось в январе, а отгрузка - в марте, то есть существенно раньше графика.

Кроме того, компания заявила о продолжении производства автомобилей рекордными темпами на заводе в Шанхае.

Котировки акций автопроизводителя подскочили более чем на 17% на электронных торгах в четверг после опубликования отчетности. Капитализация Tesla за последние 12 месяцев выросла на 59%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 снизился примерно на 12% за этот период.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186493
 
 
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