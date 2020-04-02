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 Кабмин запретил экспорт гречки

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в четверг, 2 апреля, ввел запрет на экспорт гречки до 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.


В частности, принятым постановлением вводится временный – до 1 июля – режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). При этом установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00).

В Минэкономики назвали запрет на экспорт гречки временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, так как ранее границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время поддерживает диалог с производителями и ритейлерами", – отмечается в сообщении.

В Минэкономики добавили, что Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186445
 
 
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