 Кабмин запретил экспорт гречки

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.



В частности, принятым постановлением вводится временный – до 1 июля – режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). При этом установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00).

В Минэкономики назвали запрет на экспорт гречки временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, так как ранее границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время поддерживает диалог с производителями и ритейлерами", – отмечается в сообщении.

В Минэкономики добавили, что Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.