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 Новая компания снизила цены на тендерах Сумского автодора на 20%

Служба автодорог Сумской области определила победителей десяти аукционов по тендерам на ожидаемую сумму 2,96 млрд грн на текущий средний ремонт десяти трасс государственного значения.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

По итогам торгов впервые в своей истории сразу пять побед получил Консорциум "Микстрансбуд" на общую сумму 1,13 млрд грн. Еще три подряда на 1,26 млрд грн выиграла компания "Автомагистраль-Юг", и один – частное предприятие "Будгарант-7" на 240 млн грн.

Как отмечает издание, "Микстрансбуд" отстоял право участвовать в тендерах, хотя Служба автодорог не допустила его к участию почти во всех случаях, а в тех случаях, когда заказчик был вынужден допустить консорциум к торгам жалобы в АМКУ на его допуск подала "Автомагистраль-Юг" – монополист на тендерах по ремонту дорог Сумщины в последние годы. Однако "Микстрансбуду" удалось успешно обжаловать недопуск к торгам в АМКУ.

В ходе активных торгов на аукционах "Микстрансбуд" снизил свое предложение от ожидаемой стоимости по различным торгам на сумму от 12% до 19%. В итоге конкуренция позволила сэкономить на торгах 243,3 млн грн.

Еще на одном тендере на ремонт трассы Т-25-03 Вильне-Кролевец "Микстрансбуд" попал на аукцион, но не торговался. В этом случае победила "Автомагистраль-Юг", которая снизила свое предложение только на 5%.

Также незначительно падала цена на аукционах, где консорциум "Микстрансбуд" вообще не допустили к торгам.

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Напомним, чтобы не допустить "Микстрансбуд" на тендеры "Автомагистраль-Юг" пожаловалась в АМКУ, что консорциум подтвердил наличие большого опыта ремонта дорог, чем того требовал заказчик. Так, если Сумская САД требовала наличия выполнения аналогичных работ по договорам с "Укравтодором" только за 2 года, то консорциум предоставил документы о договорах за 3 года. Однако в АМКУ эти претензии отклонили.

"Автомагистраль-Юг" является абсолютным лидером среди подрядчиков "Укравтодора", за прошедшие два года фирма получила подрядов на 16,27 млрд грн. Компания является монополистом по ремонту дорог и конкретно в Сумской области, за тот же период Сумская САД отдала ей более 70% всех подрядов на 1,9 млрд грн.

Консорциум "Микстрансбуд" принадлежит винницким бизнесменам Андрею Калинскому и Алене Филиной.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186440
 
 
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