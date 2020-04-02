 Суд снял арест с неподтвержденного доходами имущества скандального прокурора Кулика

Об этом сообщила судья-спикер ВАКС Инна Белоус, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу суда.
По словам судьи, в феврале в ВАКС поступило ходатайство заместителя руководителя САП о закрытии уголовного производства ввиду решения Конституционного Суда.
"В подготовительном судебном заседании прокурор ходатайство поддержал, другие участники не возражали против его удовлетворения", – отмечается в сообщении.
Инна Белоус уточнила, что в соответствии с УПК Украины суд одновременно с принятием судебного решения, которым заканчивается судебное разбирательство, решает вопрос об отмене ареста имущества.
"Так, судом одновременно с принятием решения о закрытии производства с учетом требований ч. 4 ст. 174 УПК Украины и при отсутствии предусмотренных оснований для применения специальной конфискации, отменен арест имущества и банковских счетов, наложенных в данном уголовном производстве", – сообщила судья.
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Как сообщалось, в ноябре 2019 года прокурор Константин Кулик уволен из органов прокуратуры на основании непрохождения аттестации.
Кулик в 2014 году стал военным прокурором антитеррористической операции. В 2016 году украинские правоохранители обвиняли его в незаконном обогащении.
Впоследствии Кулик работал заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества и начальником отдела процессуального руководства по уголовным производствах Генеральной прокуратуры.
Напомним, в феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающую наказание для чиновников за незаконное обогащение. Поэтому НАБУ вынуждено было закрыть 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Константину Кулику.
В конце марта, за два дня до первого тура президентских выборов, Кулик открыл уголовные дела по обвинению в коррупции против людей из окружения Порошенко.
Сама «смішна «шутка» 1-го квітня ознаменувалася сольними виступами Єрмаків…Один дав брифінг-тиск на антикорупуціонерів , інший - зізнався в автентичності плівок- зробив «явку з повиною».,. Самим смішним стало визнання, що єрмаки заважають спецслужбам ********* !!!
В переддень- А.Єрмак:- «Щодо плівок, на яких, ніби-то, присутній мій брат Денис…»
А 1-го…і Денис:-«Не ніби - то, а справді на плівках - я, бо маю на це право, як громадянин України". Тобто - все стало на свої місця - Андрій Єрмак брехун, злодій і зрадник України!! Який напередодні вчора розпинався, що він і його брат - одні чесноти - яких важко знайти в Україні !!
Брат Денис, в якого всі найцінніші речі ( як і личить всім поважаючим себе корупціонерам) - є «подарованими друзями»… В інших - записані на родичів… що майже перестало бути оригінальним в «чесних жуліків»…
Денис, який зареєстрував свою чергову фірму, в вересні минулого року - «Бюро Національного розвитку» ( "я придумал идею создания Бюро, которое бы собирало идеи") але «випадково» відхилилося від статутної мети і перетворилося в «кадрове агентство», яке підмінило собою державні конкурси «на заміщення посад», стало «соціальним ліфтом» який спростив ускладнення від обіцяних ЗЕ-конкурсів - і спокійно збирало хабарі, і дівчаток для ...- для братії ЗЕ та Андрія… Просто - «Соціальний ліфт» творчо використали для підняття хабарів - аж на Печерськ,.. Можливо (подумаєте) - для закупівлі тест- систем для лікарів і населення, чи для волонтерської допомоги бійцям на фронті?.. Ні! Лише - для закупівлі масок - … для приховування своїх темних «дєлішєк»….
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Правда, досі не відомо де знаходиться офіс цього «бюро», де журнал «держзамовлень» , «запитів» на пошук кандидатів на державні посади і вимог до претендентів, де журнали прийому "генераторів ідей" - претендентів на державні посади, в чому їх суть, протоколи їх обговорень та офіційні листи з поданнями "бюро" біографій наверх - «братцю»… Та й сайт «фірми» на який посилається Денис Єрмак, виявився порожнім… тексти - не видимі, мабуть робилися під покровом ночі…Як заведено у всіх «порядних корупціонерів» - все робилося усно, але «інкогніто» . Та й не завжди зручно фіксувати в журналі запити на - "Девочка красивая? Минет сделает?" Але плівки , які визнав молодший братець - підвели… - аж до явки з повиною…
Старший братець - генератор ідеї створення «Консультативної ради» з днр-лнр. Як і належить всім порядним агентам ФСБ Орди - закінчив недоступні «пересічним» - міжнародні відносини, знає мови, працював помічником народного депутата України від фракції Партії регіонів Ельбруса Тедеєва,був членом численних в т. ч. «міжнародних асоціацій», брав участь в роботі датських, німецьких, іранських компаніях. Прикриття - то одна з основ «нєпотопляємості» агентів , ще з часів кгб срср. Всесторонній: - Єрмак володіє часткою в більш ніж двох десятків компаній, серед яких: юридичні та охоронні послуги, фармацевтика, консалтинг, будівництво, кіно. Правда, де взяв кошти на їх заснування - ГРУ та ФСБ Орди - не розголошують… Але Андрій Ілларіонов на щось подібне вже неодноразово натякав…
Але головне - не в цьому: Головне, що всі створені антикорупційні органи, та оновлені - традиційні - не бачать в цьому корупції. Можливо через коронавірус, який дав ускладнення на їхні ясні очі ?... Але Леросу - викривачу корупції єрмаків - дійсно "засвітили" , як і обіцяв ЗЕ - 10% винагороди від обсягів розкритої корупції. Правда "виплату бонусів", організовану ЗЕ«антикорупційними органами»- обіцяють не грошима , а тюрмою. Кажуть - три роки… і це 10 % ? Тобто, корупціонери мали б отримати по 30 років- кожний, чи 30 - на двох??
Але ЗЕ не приступив до обіцяних «весняних посадок». Весна ж, вже за фактом погоди, наступила набагато раніше 1-го квітня. Чи він просто зіграв звичну йому роль - дурачка? Але на посадку Єрмака (навіть на відсторонення його від посади) - табу, бо ЗЕ керується форс-мажорними обставинами, але не коронавірусом, ні…Єрмак -креатура «верхнього сусіда», - замовника і натхненника «всєх нашіх побєд»… Єрмак, як і «верхній сусід» - є "хранітєлєм сувоїв» з оманськими секретами… А форс -мажорними обставинами тут виступив не коронавірус, а кремлівські покровителі і міжнародна мафія.
Та й у час реформ - не слід витрачати час на корупційні «мєлочі»… Правда, у нас завжди "рехформа" - це коли наступники крадуть набагато «ліпше» і більше за попередників... , як і зраджують інтереси держави…але обов'язково - під патронатом і в змові з «сусідом», міжнародною мафією і обов'язково - під патріотичними гаслами…
І якщо ви думаєте, що вони «грають в дурочки» - то ви жорстоко помиляєтеся. Вони просто лишаються самі собою…
Здавалося б… - Куди дивиться СБУ, МВС, НАБУ і ОГПУ ??? - В «соціальні ліфти», наповнені заморськими гривнями !
Чи не тому й досі не сидять розен-***** і "діамантові" прокурори, що названі органи вже давно задушили... не саму корупцію, ні... а - боротьбу з нею!
А за версією ЗЕ-ДБР факт викриття - опублікування плівок з «ярмаркою держпосад», організованою "ЗЕленими єрмаками», "перекваліфікували" в ... «Розголошення державної таємниці» викривачем! "Вопрошают"- Хто йому надав право боротися з корупцією серед небожителів? Хто санкціонував? І згадуються "плівки Мельниченка" про злочини Кучми, які давно сплавили... і тим же руслом... "Стабільність" забезпечили, а точніше - забашляли...
Єрмачні- браття мали б дружно, по сімейному, піти …. під корупційну статтю. Але й досі - вхожі в ОП...
А ЗЕ?
Обстановка в Офісі Президента зараз нагадує пожежу в будинку розпусти, в якому захоріли «дєвочкі- венери….», пожежу, яка відбувається під час землетрусу і карантину… на пожежо-гасіння та на боротьбу з корупцією в "борделях"...
Якщо ви вважаєте, що ЗЕ з необережності наступив на ті ж , коруційно-зрадливі граблі яника-потроха, то ви помиляєтеся… Він вже залюбки щоденно танцює на них та весело скаче.. бо «неЛОХ»,... а професіонал… який просто в верхній точці свого «сальто -морталє» необережно чи-то необачно - ….обкакався.. Хоча й не вперше -бо то стало вже стійкою, хоча й шкідливою - але звичкою?
Зеленський зобов'язаний був особисто розібратися з цим брудом! Або мав би застрелитись… можливо - і за методою екс-міністра Кравченка ...
Корупційний КОРОНАвірус - підступна та заразна хвороба....IMMUNITY на всiх не вистачить! - Та й Ростов - не гумовий..