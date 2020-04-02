 Суд снял арест с неподтвержденного доходами имущества скандального прокурора Кулика

Об этом сообщила судья-спикер ВАКС Инна Белоус, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам судьи, в феврале в ВАКС поступило ходатайство заместителя руководителя САП о закрытии уголовного производства ввиду решения Конституционного Суда.

"В подготовительном судебном заседании прокурор ходатайство поддержал, другие участники не возражали против его удовлетворения", – отмечается в сообщении.

Инна Белоус уточнила, что в соответствии с УПК Украины суд одновременно с принятием судебного решения, которым заканчивается судебное разбирательство, решает вопрос об отмене ареста имущества.

"Так, судом одновременно с принятием решения о закрытии производства с учетом требований ч. 4 ст. 174 УПК Украины и при отсутствии предусмотренных оснований для применения специальной конфискации, отменен арест имущества и банковских счетов, наложенных в данном уголовном производстве", – сообщила судья.

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года прокурор Константин Кулик уволен из органов прокуратуры на основании непрохождения аттестации.

Кулик в 2014 году стал военным прокурором антитеррористической операции. В 2016 году украинские правоохранители обвиняли его в незаконном обогащении.

Впоследствии Кулик работал заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества и начальником отдела процессуального руководства по уголовным производствах Генеральной прокуратуры.

Напомним, в феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного Кодекса, предусматривающую наказание для чиновников за незаконное обогащение. Поэтому НАБУ вынуждено было закрыть 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Константину Кулику.

В конце марта, за два дня до первого тура президентских выборов, Кулик открыл уголовные дела по обвинению в коррупции против людей из окружения Порошенко.