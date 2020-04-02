 Фонд гарантирования продал кредиты банка "Хрещатик" на 4 миллиарда с дисконтом 99%

Об этом свидетельствуют данные в системе "Prozorro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно данным в системе, цена лота в ходе торгов поэтапно снижалась на 1% от начальной стоимости (155 млн грн) и была остановлена единственной ставкой финансовой компании "СВ "Кепитал".

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Согласно данным в описании лота, речь идет преимущественно о задолженности субъектов хозяйствования, по части которой отсутствует первичная документация. В залогах по кредитам недвижимость, земельные участки и ценные бумаги.

В госреестре учредителем ООО "ФК СВ Кэпитал" указано ООО "Дзен Инвест", а конечным бенефициаром – Сергей Рычка.