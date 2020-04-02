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 Налоговая служба отчиталась о перевыполнении плана поступлений от НДС

Государственная налоговая служба (ГНС) перевыполнила индикатив Министерства финансов по налогу на добавленную стоимость на первый квартал на 1,7%, в бюджет дополнительно поступило 400 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего с начала года в бюджет поступило 65,3 млрд грн, а возмещено 39,4 млрд грн налога на добавленную стоимость, передает БизнесЦензор.

По данным ГНС, сальдо НДС в январе-марте 2020 года составило 25,9 млрд грн, что на 10,1 млрд грн, или на 63,8% больше соответствующего периода 2019 года.

"При уменьшении налогооблагаемой базы (объема налогооблагаемых операций) в первом квартале 2020 года к соответствующему периоду 2019 года на 0,14%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 6,5%, что в денежном эквиваленте составляет +4 млрд грн", – подчеркивается в сообщении.

В налоговом ведомстве отмечают, что таких результатов удалось достичь благодаря эффективности администрирования и внедрению новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков.

Как сообщалось, ранее экс-министр финансов Игорь Уманский заявил о потерях госбюджета из-за махинаций с НДС в 5 млрд грн в месяц.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186427
 
 
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