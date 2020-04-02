[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.42 29.79
 Недвижимость
  378  0
Все про:Киев (2520) продажа (1122) СЕТАМ (112) трц (85)

 СЕТАМ выставил на продажу недостроенный ТРЦ "Троицкий" в Киеве за 177 миллионов

ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции выставило на продажу через электронный аукцион OpenMarket арестованный объект незавершенного строительства - торгово-развлекательный центр "Троицкий" около НСК "Олимпийский" в Киеве за 177 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Аукцион состоится 23 апреля 2020 года. Готовность объекта составляет 10%, на участке выкопан и укреплен котлован.

Проект строительства ТРЦ "Троицкий" был утвержден в 2002 году компанией ООО "Юджин" (Киев), входящей в группу компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. В феврале 2008 года компания подписала Меморандум о демонтаже объекта незавершенного строительства перед НСК "Олимпийский" из-за подготовки стадиона к проведению футбольного чемпионата Евро-2012.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186426
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимость
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 ВВП Кабмин карантин коронавирус НБУ нефть прогноз Россия
 
 
 
 
 
 вверх