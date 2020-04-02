 Набсовет "Укрзализныци" отстранил руководителя компании, – СМИ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник на рынке, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, такое решение было принято на последнем заседании набсовета компании.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека 5 февраля до назначения председателя правления общества в установленном порядке.

Перед этим Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

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