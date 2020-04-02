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Все про:наблюдательный совет (302) Укрзализныця (2697)

 Набсовет "Укрзализныци" отстранил руководителя компании, – СМИ

Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник на рынке, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, такое решение было принято на последнем заседании набсовета компании.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека 5 февраля до назначения председателя правления общества в установленном порядке.

Перед этим Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186423
 
 
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