 Уровень расчетов за газ на Житомирщине сократился до 63%

Об этом сообщает пресс-служба АО "Житомиргаз", передает БизнесЦензор.

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры выросла в разы. Работники АО "Житомиргаз" делают все, чтобы обеспечить бесперебойную и безаварийную доставку газа, надеясь на понимание и поддержку потребителей", – сказано в сообщении.

"Житомиргаз" подчеркивает, что компания поддерживает позицию о приостановке начисления штрафных санкций за просрочку оплаты во время карантина, а также введение моратория на прекращение доставки газа потребителям, имеющим задолженность за услуги.

Во время карантина "Житомиргаз" призывает оплачивать счета за потребленное топливо дистанционно. Для клиентов компании работают онлайн-сервисы: "Личный кабинет" на сайте 104.ua, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот.

При этом для потребителей газа была экстренно разработана экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически сгенерировать "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 33-38-104, 0412-55-80-04 и сообщить оператору номер лицевого счета (он указан в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель получит логин и пароль к нему в СМС.

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В компании подчеркивают, что газовики продолжают работать и локализовать утечки газа ежедневно 24 часа в сутки, они ремонтируют газопроводы, обслуживают газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, которые снижают и поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно предоставляют услуги потребителям.

"Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ. Сейчас все специалисты АО "Житомиргаз", работающих дистанционно, ведут активную работу с клиентами компании", – отмечается в сообщении.

Для обеспечения стабильности поставок газа и оплаты работы газовиков компания призывает потребителей, которые имеют возможность, оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Все потребители могут оперативно загрузить счета для оплаты услуг доставки в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-боте 7104ua.