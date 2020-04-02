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 Минэкономики разъяснило порядок получения помощи по частичной безработице

Для оформления помощи по частичной безработице из-за введенных в стране карантинных предприятий работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо подать заявление в Центр занятости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в министерстве, заявление нужно подать в Центр занятости по месту регистрации предприятия как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В целом для получения помощи по частичной безработице нужно подать следующие документы:

заявление в произвольной форме;

копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий;

сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице;

справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В министерстве также отметили, что право на пособие по частичной безработице имеют застрахованные лица, с которыми работодателем оформлены трудовые отношения.

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Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-IX, который парламент принял 30 марта.

Среди прочего. законом введена помощь по частичной безработице из-за приостановки работы предприятий на время карантина. Сумма пособия по частичной безработице будет предоставляться работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составит до 1 минимальной зарплаты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186416
 
 
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Непонятно. А ФОПы самозанятые которые также получили запрет на работу ? Не могу ничего найти о них, в нашем Печерском центре занятости сказали что к ФОПам-самозанятым ничего не положено

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