 Минэкоэнерго не заметило значительного влияния карантина на улучшение качества воздуха в городах

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает БизнесЦензор.

"В то же время в некоторых городах отмечаются тенденции, которые могут быть связаны с уменьшением нагрузки на окружающую среду. Например, имеют место тренды уменьшения средних концентраций диоксида азота в таких городах, как Кременчуг, Днепр, Кривой Рог и Харьков. В Харькове и Кривом Роге такие тенденции наблюдаются и по показателям взвешенных веществ и формальдегида", – отмечается в сообщении.

Однако, если в Кривом Роге показатели этих веществ превышают предельно допустимые концентрации (последние 2 недели могут превышать 3-4 ПДК), то в Харькове все показатели, по которым осуществляются наблюдения, находятся в пределах нормы.

В то же время, по данным министерства, общие показатели по Киеву демонстрируют незначительную тенденцию к снижению по формальдегиду и диоксиду серы и увеличение концентраций диоксида азота. Причем эти показатели превышают ПДК (формальдегид 1,7; диоксид серы 2, диоксид азота от 2 до 3,5).

"Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в этот период являются автомобильный транспорт, промышленность и несанкционированное сжигание стерни на полях, листьев и даже бытового мусора", – указывают в Минэкоэнерго.

В министерстве поясняют, что несмотря на то, что экономическая активность из-за карантина значительно сократилось, запрет пользования общественным транспортом привел к росту спроса на частный автотранспорт, что повлияло на объем выбросов загрязняющих веществ.

Однако в городах, где из-за карантина и ситуации с коронавирусом значительно ограничена деятельность промышленных предприятий, может наблюдаться уменьшение загрязнения.

"К сожалению, несанкционированное сжигание остатков сухой травы, листьев и даже бытового мусора не уменьшилось в условиях карантина и создает дополнительные риски для местного населения. Минекоенерго напоминает о запрете такой деятельности, установлены штрафы и просит звонить полиции в случаях фиксации таких правонарушений", – подчеркивается в сообщении.