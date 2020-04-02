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 НБУ вновь вышел на межбанк с покупкой валюты

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 2 апреля, купил на межбанковском валютном рынке $34 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Мы снова вернулись на межбанковский валютный рынок и купили $34 млн. Ситуация способствовала этому – предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. В конце торгового дня котировки упали ниже отметки 27,5 грн/$", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, накануне, 1 апреля, Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

В вторник, 31 марта, НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $64 млн.

В понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

Ранее, на неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на неделе с 15 по 20 марта продажа валюты превышала $1 миллиард.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186410
 
 
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