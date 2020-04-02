 Шмыгаль надеется получить первый транш от МВФ в ближайшее время

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам онлайн-встречи премьера с Советом директоров, руководством и членами Американской торговой палаты в Украине, передает БизнесЦензор.

Шмыгаль сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

Шмыгаль отметил, что правительство сотрудничает с бизнесом и понимает, что нужно для его поддержки, в частности, речь идет о кредитных программах и уменьшении налоговой нагрузки.

Также отмечается, что среди других вопросов, над которыми сейчас ведется работа - это вопрос расширения программы кредитования "5-7-9".

Правительство также работает над программой создания быстрых рабочих мест в различных отраслях.

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Как сообщалось, лава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках в целом.

Напомним, на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, Верховная Рада одобрила два закона, принятие которых является условием новой программы финансирования МВФ.

В частности, Рада приняла в первом чтении так называемый "антиКоломойский" закон о функционировании банковской системы, запрещающий возвращение признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам. Также депутаты во втором чтении приняли закон о запуске рынка земли.

Ранее президент Владимир Зеленский обсудил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой увеличение помощи для Украины.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.