 Порт "Южный" установил новый рекорд перевалки грузов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение порта, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, план по перевалке грузов в марте 2020 года выполнен на 158%. Основными грузами стали руда, чугун и уголь.

"Южный" поясняет, что значительное опережение произошло за счет обработки экспортных грузов. Объем экспорта вырос почти вдвое до 1,33 млн тонн по сравнению с мартом 2019 года (713,4 тыс. тонн). Руда составляет 91,8% объема экспортных грузов.

В течение марта предприятие обработало 25 судов, 14 из которых суда типа Capesize. Количество крупнотоннажных балкеров с дедвейтом выше 150 тыс. тонн увеличилось в два раза по сравнению с мартом 2019 года.

В целом в первом квартале 2020 года "Южный" обработал 36 судов типа Capesize, что на 19 единиц больше, чем за аналогичный период 2019 года.

С начала 2020 года госстивидор обработал 4,6 млн тонн. Основную долю грузооборота составила руда (69% общего объема перевалки). За данный период обработано 67,2 тыс. полувагонов, эта цифра превышает показатель прошлого года на 41%.

"Наша основная задача – это диверсификация грузов. Это позволит уменьшить зависимость предприятия от конкретных рынков сотрудничества и привлечь новые грузы. Рекордная норма выгрузки полувагонов – 799 полувагонов в сутки 28 марта текущего года, и самый большой объем месячной и квартальной перевалки в истории порта показывают, что мы находимся на правильном пути", – заявил директор порта Александр Олейник.

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Как сообщалось, МТП "Южный" в 2019 году перевалил 15,15 млн тонн грузов, что на 23% превышает показатель грузоперевалки за 2018 год.

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия – 15,1 млн. тонн.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.