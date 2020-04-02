 На восстановление авиации после эпидемии понадобится более полугода, – IATA

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook, передает БизнесЦензор.

История свидетельствует, что вспышки острых респираторных вирусных инфекций в мире имеют серьезное влияние на воздушный трафик.

На графике, опубликованном ИАТА, показано влияние предыдущих вспышек заболеваний авиацию.

В частности, вспышка тяжелого острого респираторного синдрома SARS, или атипичной пневмонии в 2003 году; вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в 2005 году, который передавался от птиц к людям вспышка нового штамма птичьего гриппа H7N9 в 2013 году и вспышка ближневосточный респираторный синдром МЕRS в 2015 году.

Исследовались следующие регионы: Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Юго-Восточная Азия, Китай и Республика Корея.

На восстановление отрасли во всех предыдущих случаях потребовалось до 6 месяцев.