 Грузия из-за коронавируса запретила онлайн-продажу непродовольственных товаров

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я знаю, что это очень болезненная тема, ограничения бизнеса всегда неудобны и болезненны. Но это продиктовано тем, что мы должны требовать от компаний перехода на новый способ ведения бизнеса и обеспечения того, чтобы они были в состоянии соблюдать все меры безопасности", - сказала Турнава журналистам после состоявшегося 2 апреля заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам министра, на данном этапе практически запрещены онлайн-продажи непродовольственных товаров, в которые не входят лишь фармацевтические препараты.

"Что касается продуктов питания, то их онлайн-продажа продолжается, но поскольку это мера, связанная с безопасностью продуктов питания, мы и здесь будем проверять и требовать соблюдения всех установленных правил", - заявила Турнава.

При этом она отметила, что это временная принудительная мера, потому что это очень большая сфера, довольно большая система и цепочка отношений, в которых участвуют склады, службы доставки, офисы.

"Хочу поблагодарить все компании, которые сделали онлайн-продажи продуктов питания в очень короткие сроки, это было нелегко", - сказала министр.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения, а с 31 марта и всеобщий карантин, а также комендантский час с 21:00 до 06:00 часов. Закрыты все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 130 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 26 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 281 пациентов, в режиме карантина - 5 тыс. 550 человек.