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 Население сократило чистую продажу наличной валюты в марте в 4 раза

Продажа наличной валюты населением в марте 2020 года сократилась до $1,31 млрд, тогда как покупка выросла до $1,23 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в марте сократилась до $81 млн, по сравнению с $291,27 млн месяцем ранее.

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Как сообщалось, по данным НБУ, чистая покупка безналичной валюты населением в марте составила $280 млн.

Напомним, продажа наличной валюты населением в феврале 2020 года увеличилась до $1,46 млрд, тогда как покупка сократилась до $1,17 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты населением в феврале выросла до $291,27 млн по сравнению с $102,4 млн в январе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186364
 
 
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