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Все про:гривня (772) курс (661) Межбанк (157) НБУ (4610)

 Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 27,60 грн/$

Национальный банк установил на пятницу, 3 апреля, курс гривни на уровне 27,5962 грн/$, укрепив его на 16 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 24 копейки – до 30,08 грн за евро.

В четверг Нацбанк еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке.

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Как сообщалось, накануне, 1 апреля, Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. 

В вторник, 31 марта, НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $64 млн.

В понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

Ранее, на неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на неделе с 15 по 20 марта продажа валюты превышала $1 миллиард.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186355
 
 
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