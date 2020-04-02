 Французский Credit Agricole сменил главу дочернего банка в Украине

Как сообщает пресс-служба финучреждения, до начала работы в украинском банке Карлос де Корда возглавлял банк "Креди Агриколь Сербия", передает БизнесЦензор.

До этого в течение пяти лет Карлос отвечал за взаимодействие между CA-CIB и Группой "Креди Агриколь". С 2007 года он также занимал очень ответственные финансовые должности в Азии, а именно – в CA-CIB в Гонконге и в компании CA-CIB в Тайланде.

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Как сообщалось, чистая прибыль АО "Креди Агриколь Банк" по итогам 2019 года составила рекордные 1,73 млрд грн, что на 18% или на 267 млн грн больше, чем за 2018 год.

Напомним, в 2019 года АО "Креди Агриколь Банк" выплатил дивиденды за 2018 год в размере 831,59 млн грн. Согласно отчету банка, его чистая прибыль в 2018 году выросла на 31,8% – до 1,46 млрд грн.

"Креди Агриколь Банк" (ранее – "Индэкс-Банк") основан в 1993 году. Его собственником является французская финансовая группа Credit Agricole Group.

По данным Нацбанка, "Креди Агриколь Банк" на 1 января 2019 года по размеру общих активов (35,13 млрд грн) занимал 13 место среди 77 действовавших в стране банков.