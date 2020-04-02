 Air Malta продлила приостановку полетов до конца мая

Об этом говорится в рассылке авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Авиаперевозчик предлагает пассажирам отмененных рейсов несколько опций, исходя из времени бронирования.

Если билет оформлен до 19 марта включительно, пассажир может вернуть все деньги или получить кредит, действительный до 28 октября 2020 года. Его можно использовать для бронирования новых путешествий до 31 декабря 2020 года.

Также пассажир может бесплатно переоформить билет на новую дату до 31 декабря 2020 года без оплаты штрафов за переоформление и разницы между новым и старым тарифами.

Если пассажир забронировал билеты после 20 марта, Air Malta заявила, что будет применять правила нового тарифа Go Safe. Он предусматривает, что пассажир может изменить дату вылета только после оплаты сбора 10 евро за сегмент и разницы тарифов. При возврате билета авиакомпания удерживает сбор 10 евро за сегмент, а также топливный сбор, который обозначен строкой YR.

Air Malta приостановила полеты 21 марта в связи с решением правительства Мальты запретить путешествия на остров до дальнейшего указания. Первоначально приостановка касалась рейсов до 10 апреля.