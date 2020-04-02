 Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза в сети АЗС Glusco опустилась на 50 копеек – до 9,45 грн/л.

Кроме того, сети "БРСМ-Нафта" и "Автотранс" снизили цены на этот вид топлива на 23 коп. и 30 коп. – до 10,25 грн и 10,93 грн за литр соответственно.

Сети BVS, Chipo, "Род-Ник", "Катрал", Mango и SKY также снизили цены на автогаз в пределах 10-50 коп./л.

Читайте также: Крупнейшие сети АЗС ускорили снижение цен на автогаз

Соотношение средней цены автогаза к бензину А-95 на начало апреля составляет 42%.

По данным "А-95", 1 апреля оптовые цены на автогаз снизились на 490 грн – до 13 480 грн/т на условиях самовывоза из ГНС. Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые, начиная с 26 марта на белорусско-польской границе достигли минимальных за весь период котирования $100 за тонну.