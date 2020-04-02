 Долг за электроэнергию перед "Энергоатомом" достиг 5 миллиардов

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", уровень оплаты за март составит всего 40%, передает БизнесЦензор.

Так, за отпущенную электрическую энергию в феврале "Гарантированный покупатель" задолжал компании 3 млрд грн.

"По состоянию на 1 апреля долг "Гарантированного покупателя" за отпущенную электрическую энергию в марте – более 800 млн грн. По официальной информации, предоставленной "Гарантированным покупателем", уровень оплаты за март составит всего 40%, долг за март – 2,3 млрд грн", – сказано в сообщении.

В компании указывают, что таким образом, за февраль-март 2020 долг "Гарантированного покупателя" превысит 5 млрд грн.

Кроме того, задолженность "Укрэнерго" перед "Энергоатомом" по договору купли-продажи электрической энергии для урегулирования небалансов и услуг по балансировке составляет около 400 млн грн.

"Такая задолженность по оплате электрической энергии и оказания соответствующих услуг имеет крайне негативное влияние на финансовое состояние компании, для которой продажа электроэнергии по ПСО – основной источник поступления средств", – подчеркивается в сообщении.

"Энергоатом" заявляет, что дефицит средств ставит под угрозу выполнение программ по повышению ядерной безопасности, надежности и эффективности. Кроме того, из-за нехватки финансирования возникают трудности в выполнении производственной программы, закупке свежего ядерного топлива, своевременной выплате заработной платы, уплате налогов.

"Энергоатом" напоминает, что по условиям ПСО компания обязана продавать "Гарантированному покупателю" по предельным ценам (566,7 грн за МВт-ч, без НДС) 85% прогнозного объема электроэнергии. Однако из-за задолженности "Энергоатом" в соответствии с договором ограничил отпуск электроэнергии "Гарантированному покупателю".

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Как сообщалось, из-за увеличения долга "Энергоатом" с 1 апреля ограничил отпуск электроэнергии "Гарантированному покупателю" на период до 30 апреля на 40% от запланированного объема.

На минувшей неделе Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску НАЭК "Энергоатом" к госпредприятию "Гарантированный покупатель" о взыскании долга и штрафных санкций на общую сумму около 3 млрд грн за отпущенную в феврале электрическую энергию в рамках выполнения специальных обязанностей.

Напомним, в феврале "Энергоатом" заявил о нарушении госпредприятием "Гарантированный покупатель" сроков оплаты за поставленную электроэнергию. В связи с этим с 12 февраля "Энергоатом" ограничил продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для "ГарПок" на 25%.

В свою очередь "Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.