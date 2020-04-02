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 СБУ отменила тендеры на покупку автомобилей за 35 миллионов

Департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины отменил несколько тендеров на покупку транспортных средств на общую сумму 35,4 млн грн в связи с сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В частности, согласно тендерной документации, которая размешен на сайте ProZorro, 2 апреля департамент хозобеспечения СБУ обнародовал решение тендерного комитета ведомства, согласно которому два тендера на общую сумму 35,4 млн грн отменены в связи с сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг.

Ранее планировалось, что СБУ должно было закупить 33 легковых автомобиля Toyota Corolla на на 16,17 млн грн, 8 автомобилей Volkswagen T6 на 8,4 млн грн, 12 автомобилей Renault Duster на 6,72 млн грн, 1 автомобиль Renault Kadjar на 605 тыс. грн, 2 транспортных средства спецназначения на базе Renault Duster на 1,3 млн грн и 2 транспортные средства спецназначения на базе Ford Tourneo Custom на 2,2 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186321
 
 
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