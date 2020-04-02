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 Самолеты "Антонова" перевозят средства для борьбы с коронавирусом из Китая в Европу

Самолеты Ан-124-100 воздушного флота авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" – авиакомпании "Авиалинии Антонова" – выполняют серию рейсов по перевозке грузов, необходимых для борьбы с распространением коронавируса, из Китая в страны Европы.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, в течение последних нескольких суток жизненно важные грузы были доставлены в Афины (Греция) – 80 тонн, Сарагосу (Испания) – 74 тонны, Порто (Португалия) – 83 тонны; Пардубице (Чехия), передает БизнесЦензор.

"В том числе доставляются средства индивидуальной защиты: защитные маски, костюмы, перчатки, очки, дезифницирующие средства, медикаменты и реагенты для проведения лабораторных анализов", – отмечается в сообщении.

Для осуществлении этих операций задействованы пять самолетов "Руслан" .

В госкомпании подчеркивают, что во время выполнения рейсов были применены необходимые меры для обеспечения безопасности экипажей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186315
 
 
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