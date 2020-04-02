[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.42 29.79
 Социальная политика
  769  0
Все про:медицина (304) финансирование (928) НСЗУ (46)

 Медучреждения три месяца будут финансироваться по глобальному бюджету, – НСЗУ

Учреждения здравоохранения на протяжении следующих трех месяцев будут получать финансирование по глобальному бюджету.

Об этом сообщил директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский во время онлайн-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Виленского, отмена плановых операций не повлияет на финансирование медучреждений.

Кроме того, роддома, которые определили для лечения беременных с COVID-19, в связи с чем они не могут принимать других рожениц, получат аванс за первую половину апреля, а в дальнейшем будут финансировать по другим пакетам.

Что касается контрактирования инфекционных больниц – они заключают договор по терапевтическому пакету, в дальнейшем планируется отдельный пакет по COVID-19.

Как сообщалось, 1 апреля в Украине стартовала Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту.

Договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на сегодня подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи. Из них 50 частных. Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186314
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто банки госбюджет Зеленский Кабмин карантин коронавирус НБУ
 
 
 
 
 
 вверх