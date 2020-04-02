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 Европейский центробанк отложил пересмотр стратегии из-за коронавируса

Европейский центральный банк принял решение продлить сроки пересмотра стратегии в сфере кредитно-денежной политики до середины 2021 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление ЕЦБ, передает БизнесЦензор.

"В сложившейся ситуации директивные органы и сотрудники ЕЦБ и национальных центральных банков Евросистемы сосредоточили все свои силы на решении проблем, связанных с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Центробанк сообщил о решении начать первый с 2003 года пересмотр своей стратегии по итогам заседания в январе. Тогда же он объявил, что рассчитывает завершить пересмотр к концу 2020 года.

Стратегия ЕЦБ в сфере монетарной политики была принята в 1998 году, а в 2003 году некоторые из ее элементов были конкретизированы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186312
 
 
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