 ЕЦБ откладывает пересмотр стратегии монетарной политики до 2021 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление ЕЦБ, передает БизнесЦензор.

"В сложившейся ситуации директивные органы и сотрудники ЕЦБ и национальных центральных банков Евросистемы сосредоточили все свои силы на решении проблем, связанных с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Центробанк сообщил о решении начать первый с 2003 года пересмотр своей стратегии по итогам заседания в январе. Тогда же он объявил, что рассчитывает завершить пересмотр к концу 2020 года.

Стратегия ЕЦБ в сфере монетарной политики была принята в 1998 году, а в 2003 году некоторые из ее элементов были конкретизированы.