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 Служба здоровья будет отдельно финансировать услуги по лечению коронавируса

Национальная служба здоровья Украины разработала отдельный пакет по лечению COVID-19, который подала на рассмотрение Министерствам здравоохранения и финансов.

Об этом сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан во время онлайн-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Идут переговоры с Минздравом и Минфином относительно отдельного финансирования лечения больных с COVID-19. Есть уже данные по больницам – определен перечень медучреждений. Вопрос финансирования этого пакета услуг будет рассматривать Кабмин", – сказала Мовчан, добавив, что финансирование таких услуг будет вне предусмотренных на Программу медгарантий средств.

Мовчан подчеркнула, что государство должно отдельно предусматривать финансирование работ по ликвидации эпидемий.

Кроме того, она отметила, что контролировать расходы на лечение больных коронавирусной болезнью возможно через Электронную систему здравоохранения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186311
 
 
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