 Госрезерв заявил о захвате своего здания неизвестными (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госрезерва сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня утром, 2 апреля, неизвестные лица в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины", – сказано в сообщении.

Госрезерв также сообщает, что в результате захвата была повреждена оргтехника и госимущество.

"Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы", – говорится в сообщении.

В ведомтсве отмечают, что неизвестные попытались ворвались в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина. Кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет председателя агентства.

"На вопрос представителя Госрезерва чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски", – говорится в сообщении.

"Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением", – подчеркивают в ведомстве.

В свою очередь в Нацполиции Киева заявили, что в инциденте были нарушены только правила пропускного режима во время карантина в здание Госрезерва, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время полиция определяется с квалификацией правонарушения. Были нарушены правила пропускного режима во время карантина, никаких других правонарушений совершено не было", – сообщили в главке полиции Киева.

В ведомстве рассказали, что в 9:00 четверга к зданию Госрезерва пришла группа людей в количестве до 10 человек – общественных активистов, представителей благотворительного фонда, блогеров, – с намерением подать заявление.

Охранник на входе сказал им, что без защитных масок входить в помещение нельзя, поскольку это является нарушением пропускного режима, и не пропустил их. В итоге они зашли в вестибюль, передали заявление на имя главы Госрезерва.

"Так как они нарушили пропускной режим, охрана вызвала наряд патрульной полиции. До приезда патрульной полиции в помещении уже никого не было, они все ушли. Все работает, функционирует, никаких нарушений больше нет. Охранник же написал рапорт на имя своего руководства, что имел факт нарушения пропускного режима", – рассказали в полиции.

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Как сообщалось,в конце декабря 2019 года Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого.

Ранее он также принимал участие в конкурсе на главу Госгеонедр, известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%.