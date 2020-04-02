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 Регуляторная политика, Корпоративные отношения
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 Бизнес все чаще пытается списать на форс-мажор свои обычные проблемы, – ТПП

Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) отмечает существенный рост количества обращений предприятий, которые пытаются свои обычные проблемы и невыполнение обязательств обосновать форс-мажором.

Об этом заявил президент ТПП Украины Геннадий Чижиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Торгово-промышленная палата Украины защищает интересы всего украинского бизнеса. Мы считаем недопустимыми попытки большого количества предпринимателей и предприятий ссылаться на форс-мажорные обстоятельства для уклонения от выполнения обязательств перед партнерами – будь то украинский или иностранный бизнес или физические лица. В этих случаях мы отказываем в выдаче сертификатов о наличии форс-мажорных обстоятельств", – заявил Чижиков.

По словам главы Палаты, ТПП анализирует условия заключенных договоров на предмет ответственности за невыполнение обязательств и оснований освобождения от них, в частности, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

В то же время, юристы ТПП, анализируя положение в связи с введением карантина, обращают внимание на уменьшение количества обращений в Палату, что свидетельствует о способности предпринимателей договариваться об урегулировании проблем в ситуации.

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Как сообщалось, ранее Верховная Рада признала карантин из-за коронавируса форс-мажорным обстоятельством, а также ввела штрафы за его нарушение.

Кроме того, Рада приняла закон о поддержке бизнеса на период карантина, установив мораторий на проверки и начисление штрафов, а также освободив бизнес от платы за землю и налога на недвижимость.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186293
 
 
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решили тоже барыжить.... А че ? маски и антисептик в сто раз дороже можна... а они что же сертификаты должны продавать по старой (до эпидемной) цене? когда еще случиться такой момент для стартапа)))
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так, тепер будуть ці сертифікати продавати
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