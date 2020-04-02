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Все про:Газ (4231) газохранилище (344) отопительный сезон (410)

 Украина в марте использовала газа на 54 миллиона кубометров больше закачанного

Украина в марте 2020 года подняла из своих подземных хранилищ (ПХГ) 130,88 млн куб. м природного газа, а закачала 76,61 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Превышение закачки над отбором в прошлом месяце было зафиксировано с 11 по 16 марта и с 28 по 31 марта.

В целом, по данным компании, Украина с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 27,4% (на 5 млрд 974,36 млн куб. м) – до 15 млрд 809,32 млн куб. м.

По расчетам агентства, текущий объем превышает показатель запасов 31 марта 2019 года на 80,1%, 31 марта 2018 года – на 105,8%, 31 марта 2017 года – на 92,4%, 31 марта 2016 года – на 85,1%, 31 марта 2015 года – на 105%.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186292
 
 
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