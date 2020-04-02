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 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС ОККО, WOG и Glusco в четверг, 2 апреля, снизили цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена бензина А-92 и дизтоплива на станциях WOG и ОККО опустилась до 25,49 грн за литр, А-95 – до 26,49 грн/л.

В сети Glusco стоимость А-92 и дизтоплива снизилась до 23,45 грн/л, А-95 – 24,45 грн/л.

Как отмечается, это второе снижение цен этими операторами за прошедшую неделю.

Кроме того, "БРСМ-Нафта" снизила цену дизтоплива на 18 копеек – до 21,42 грн/л.

"Укргаздобыча" опустила цены на все виды топлива на 80 копеек за литр, в пределах 0,3-1 грн за литр цены снизили сети BVS и ZOG.

В итоге с 20 марта розничные цены на бензины и дизтопливо опустились в среднем более чем на 1,75 грн/л.

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Как сообщалось, накануне крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" (1540 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 1 грн/л: цены бензина А-95 и дизтоплива снижены до 24,00 грн/л, бензина А-92 – до 23 грн/л.

Ранее АМКУ констатировал наличие оснований для дальнейшего снижения цен на топливо. В частности, для бензина марки А-95 еще на 3-5 грн/литр.

На прошлой неделе сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, а также крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" (1 540 АЗС под брендами "Авиас", "Укрнафта" и другие), снизили цены на все виды топлива на 1 грн за литр.

Перед этим на резкое снижение цены – на 1,2 грн/л –пошла розничная сеть Glusco (105 АЗС).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186288
 
 
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"Нефть марки Brent пережила худший квартал за десять лет и упала в цене почти в три раза. Согласно данным торгов за 31 марта, цена на майские фьючерсы опустилась до $22,74 за баррель, в то время как в начале года цены на нефть находились в районе $60-66.


Таким образом, с начала года показатель упал на 65,5%."

А нам рассказывают про резкое снижение цены... хм... на 1,2 грн за литр. Резкое снижение, это было бы ну хотя-бы в 2 раза - скажем с 26 до 13 грн за литр.
А вот Трамп анонсировал снижение цены бензина до 25 центов за литр, что даже при курсе 30 будет всего 7,5 грн.
В общем, холопы у нас в Украине, продолжают оплачивать безбедную жизнь "ылиты".
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Дело в том, что у нас стоимость нефтепродукта в цене бензина порядка 20%. Остальное акцизы и сборы. В Штатах акцизы порядка 10%.
Можно снизить налоговую составляющую, но тогда не будет денег на ремонт и строительство дорог, которые наконец начали ремонтировать.
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