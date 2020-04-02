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 British Airways отстранит от работы 36 тысяч сотрудников

Авиакомпания British Airways из-за отмены большинства рейсов отстранит от работы 36 000 сотрудников, сообщает BBC. Переговоры об этом с профсоюзом Unite union продолжаются больше недели, стороны в целом договорились по основным вопросам, осталось обсудить некоторые детали.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По условиям соглашения до 80% членов экипажей, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса будут отстранены от работы, но никого не уволят. В частности, под отстранение попадут все сотрудники, работающие в аэропортах Гэтвик и Лондон-Сити, где перевозчик заморозил свою деятельность до конца кризиса.

На время отстранения сотрудники будут получать часть зарплаты по схеме, утвержденной правительством, до 80% от зарплаты, но не более 2500 фунтов ($3100) в месяц.

British Airways и EasyJet пока не просили правительство о помощи. Высокопоставленные источники ВВС в EasyJet сказали, что, по их мнению, компании достаточно государственной схемы помощи с выплатой зарплат и гарантий по кредитам. Virgin Atlantic, напротив, просит правительство ей помочь. В правительстве уже заявили, что авиаперевозчики должны сначала исчерпать все свои резервы и только после этого могут обращаться к налогоплательщикам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186284
 
 
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