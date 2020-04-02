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 Минздрав ввел доплаты задействованным в борьбе с коронавирусом врачам

Медицинские работники, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов за март.

Соответствующий перечень должностей медицинских работников, которым осуществляется доплата, утвердил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, в перечень вошли следующие специальности:

  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики - семейный врач;
  • врач-терапевт
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
  • сестра медицинская;
  • младшая сестра (всех наименований);
  • регистратор медицинский;
  • сестра-хозяйка;
  • водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – отмечается в сообщении.

Позднее в Минздраве отдельно уточнили, что фельдшеры и водители скорой, так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки.

"В списке специальностей есть среди них и все должности экстренной помощи – в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Однако возникло недоразумение – мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно", – уточнил Максим Степанов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186278
 
 
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