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 Кабмин назначил замминистра социальной политики

Кабинет министров Украины назначил Татьяну Сальникову заместителями министра социальной политики по вопросам европейской интеграции.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Сальникову является директор ООО "Всеукраинский администратор пенсионных фондов", а также членом общественного совета при Пенсионном фонде Украины.

Сальникова указала 268 тыс. 749 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 197 530 грн, банковские проценты – 69 359 грн и гонорары – 1 860 грн, а ее две дочери за прошлый год задекларировали 12 975 грн доходов.

Она также указала в декларации 274 129 грн и 24 534 долларов на банковских счетах и 30 тыс. грн наличными средствами, а ее дочери – 10 506 долларов на банковских счетах.

Сальникова владеет квартирой (73,7 кв. м) в Киеве и 33% квартиры (51,27 кв. м) в Киеве.

Согласно декларации у замминистра есть 810 акций ООО "Компания по управлению активамы "Вселенная" (закрытый недиверсифицированный венчурный паевой инвестиционный фонд "Каллисто").

Среди прочего она владеет авторским правом на компьютерную программу "Програмно-технологический комплекс автоматизации деятельности Администратора негосударственных пенсионных фондов"

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186277
 
 
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