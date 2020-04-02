 В Киеве 5 человек оштрафованы на 17 тысяч за нарушение режима обсервации

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей, и только из них на нарушителей обсервации за два дня составила более 60 административных протоколов", - сказал Кличко.

Он также рассказал, что пять из них уплатят штрафы в размере 17 тыс. грн, решения по остальным находятся на рассмотрении суда.

Кличко напомнил, что, согласно законодательству, при первом нарушении режима обсервации или самоизоляции влечет штраф в размере 17 тыс. грн, при повторном нарушении – 34 тыс. грн, а третье нарушение – уголовное наказание.