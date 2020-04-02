 Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
Так, согласно внесенным в постановление правительства №211 во время карантина разрешены:
- продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;
- продажа суточного молодняка домашней птицы;
- функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.
Кроме этого, Кабмин предоставил ряд рекомендаций для бизнеса с целью уменьшения очередей и скоплений посетителей в магазинах.
В частности, правительство рекомендовало аптекам перейти на круглосуточный режим работы, а всем открытым заведениям торговли – допускать посетителей в расчете не более одного человека на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.
Читайте также: У семьи Юлии Тимошенко нашли оформленную на офшор сеть ломбардов в Украине. ВИДЕО
Как сообщалось, накануне Кабинет министров также принял решение усилить карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине.
В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:
- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещение спортивных и детских площадок;
- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.