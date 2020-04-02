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 Цены на нефть в России рухнули до отрицательных значений

Беспрецедентное падение мировых цен на нефть привело к тому, что цены на формульные цены на российскую нефть в конце марта опустились до отрицательных значений.

Как сообщает российское ценовое агентство Argus media, эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, передает БизнесЦензор.

В частности, котировка Argus fip Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб./т (fip Нижневартовск), а во вторник, 31 марта, – минус 1 200 руб./т (fip Нижневартовск).

"Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Urals (cif Роттердам, Аугуста) в эти два дня. Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки", – пояснили в Argus media.

По итогам марта среднее значение котировки Argus fip Западная Сибирь еще осталось в положительной зоне, хотя и упало примерно на 12 500 руб./т относительно февральского уровня.

Аналитики отмечают, что поставщики нефти опасаются, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

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Как сообщалось, в начале марта Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате к 1 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,83 за баррель.

Квартальное нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю: цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186259
 
 
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