 Кабмин уволил замминистра финансов Мельника

Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовано на сайте правительства Украины, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, 18 марта Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Олега Мельника, он должен был координировать в министерстве направления финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, производственной сферы, промышленности, топливно-энергетического комплекса и имущественных отношений.

Как сообщалось, на первом внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца.

Верховная Рада назначила Сергея Марченко министром финансов, а Максима Степанова – министром здравоохранения.